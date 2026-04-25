九龍灣女子餐廳進食疑鯁喉暈倒 昏迷送院搶救
更新時間：12:26 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:26 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:26 2026-04-25 HKT
九龍灣宏光道39號宏天廣場地下一間餐廳，今（25日）早上11時02分，一名年約60至70歲女子在餐廳進食期間，疑鯁喉突然暈倒，昏迷不醒，職員報警求助，事主被送往聯合醫院搶救。警方正調查事件。
翻查資料，4月21日鰂魚涌英皇道860－878號一院舍，姓李（53歲）女院友食粥期間懷疑鯁喉並暈倒。人員接報到場，李婦昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，其後回復清醒。
由4月初至今，曾在9日內發生至少5宗懷疑進食鯁喉不治事件。其中，4月5日一名88歲老翁在筲箕灣家中進食燒賣疑鯁喉暈倒，送院後延至翌日不治；4月6日一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋店打邊爐時亦疑鯁喉昏迷，送院後證實不治。
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