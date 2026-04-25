警方接宏福苑42宗財物遺失個案 周一鳴：初步顯示單位無搜掠痕跡 警設專隊調查

宏福苑過去5日作出上樓安排，包括宏新閣、宏昌閣、宏仁閣等，共462個單位的住戶上樓，警務處處長周一鳴表示，警方共接獲42宗有關財物遺失的個案，警方已設立專隊跟進調查，現場有部分單位燒成灰燼，財物未必再可找到，另有單位即時尋回財物，亦有單位在警員接手跟進後可尋回失物，但有居民不大肯定失物擺放的位置。

周一鳴說，在這42宗個案中，不計已經燒毀，其他單位都沒有搜掠過的痕跡。暫時來說，警方仍會在有需要時再登樓做調查工作。但初步見不到有失竊的情況。但警方會繼續留意。

此外，大埔宏福苑聽證會揭示，警方報案中心當日無將部分居民的求助個案接駁到消防處，被問到火災當日接線的人手是否足夠時，周一鳴回應時表示，由於聽證會仍然進行，對於會上提及的個案不作進一步評論。但他指去年11月26日火警發生當日，由下午2時至深夜12時，警方於全港接獲的999求助熱線有4144個，回看案發前一個星期，即11月19日同一時段計算，全港有3059個求助電話，可見有近30多%的上升幅度，數字突然增多，過程當中，警方檢視過與消防在999系統上，在之前立法會保安局局長已提及，短期內消防熱線電話數目會盡快提升，警方同時會檢視在系統接駁上，能否與消防更加增強。

周續說：「當時過程中，在一些情況下，消防未必能即刻將警方的電話轉駁過去，警隊同事在嗰段時間，初步問取一啲資料，或問一啲問題，嘗試安撫部分求助人士。我哋現時會好好了解一下有關系統，希望嚟緊與消防嘅連接做得更加好。」

今日（25日）為香港警察學院結業會操，有34名見習督察及165名警員畢業。周一鳴出席警察學院結業會操後會見傳媒時表示，在2025至2026年財政年度，警隊接獲13916名申請，較上一個財政年度，上升11.5%，其中投考督察級有6006人，較上年上升7.9%，而投考警員申請共有7910人，較上個財政年度，上升14.4%，樂見投考人數上升。

警隊即將有不同招募活動，包括6月28日招募體驗日，為第二次在啟德青年運動場舉行，除體能測試，亦增加督察考試，或其他類型測試，不同組別亦有現職同袍介紹其部門，讓投考人士更易理解警務工作性質，周一鳴呼籲有興趣投考警隊人士，到時參加有關體驗日。

至於4月30日實施公眾地方藏有電子煙是違法的法例上，周一鳴指主要執法機構是控煙辦，警隊不會主動執法，但如果遇到有關情況，警方會檢取有關證物，其後記錄相關人士的資料，再將個案轉介給控煙辦。當然如在過程當中，有其他罪行需要進行拘捕的話，警方會作出相應拘捕行動。