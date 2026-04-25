Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警方接宏福苑42宗財物遺失個案 周一鳴：初步顯示單位無搜掠痕跡 警設專隊調查

突發
更新時間：12:10 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:10 2026-04-25 HKT

宏福苑過去5日作出上樓安排，包括宏新閣、宏昌閣、宏仁閣等，共462個單位的住戶上樓，警務處處長周一鳴表示，警方共接獲42宗有關財物遺失的個案，警方已設立專隊跟進調查，現場有部分單位燒成灰燼，財物未必再可找到，另有單位即時尋回財物，亦有單位在警員接手跟進後可尋回失物，但有居民不大肯定失物擺放的位置。

周一鳴說，在這42宗個案中，不計已經燒毀，其他單位都沒有搜掠過的痕跡。暫時來說，警方仍會在有需要時再登樓做調查工作。但初步見不到有失竊的情況。但警方會繼續留意。

 

此外，大埔宏福苑聽證會揭示，警方報案中心當日無將部分居民的求助個案接駁到消防處，被問到火災當日接線的人手是否足夠時，周一鳴回應時表示，由於聽證會仍然進行，對於會上提及的個案不作進一步評論。但他指去年11月26日火警發生當日，由下午2時至深夜12時，警方於全港接獲的999求助熱線有4144個，回看案發前一個星期，即11月19日同一時段計算，全港有3059個求助電話，可見有近30多%的上升幅度，數字突然增多，過程當中，警方檢視過與消防在999系統上，在之前立法會保安局局長已提及，短期內消防熱線電話數目會盡快提升，警方同時會檢視在系統接駁上，能否與消防更加增強。 

周續說：「當時過程中，在一些情況下，消防未必能即刻將警方的電話轉駁過去，警隊同事在嗰段時間，初步問取一啲資料，或問一啲問題，嘗試安撫部分求助人士。我哋現時會好好了解一下有關系統，希望嚟緊與消防嘅連接做得更加好。」

今日（25日）為香港警察學院結業會操，有34名見習督察及165名警員畢業。周一鳴出席警察學院結業會操後會見傳媒時表示，在2025至2026年財政年度，警隊接獲13916名申請，較上一個財政年度，上升11.5%，其中投考督察級有6006人，較上年上升7.9%，而投考警員申請共有7910人，較上個財政年度，上升14.4%，樂見投考人數上升。

警隊即將有不同招募活動，包括6月28日招募體驗日，為第二次在啟德青年運動場舉行，除體能測試，亦增加督察考試，或其他類型測試，不同組別亦有現職同袍介紹其部門，讓投考人士更易理解警務工作性質，周一鳴呼籲有興趣投考警隊人士，到時參加有關體驗日。

至於4月30日實施公眾地方藏有電子煙是違法的法例上，周一鳴指主要執法機構是控煙辦，警隊不會主動執法，但如果遇到有關情況，警方會檢取有關證物，其後記錄相關人士的資料，再將個案轉介給控煙辦。當然如在過程當中，有其他罪行需要進行拘捕的話，警方會作出相應拘捕行動。

 

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
18小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
17小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
18小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
18小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
2026-04-24 10:00 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
23小時前
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
爆旋陀螺熱潮︱玩具店排長龍、買盤靠派籌 限量版炒價逾千 學者拆解翻Hit原因：經濟不景的慰藉 
社會
5小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
20小時前
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吳業坤離巢｜年初先奪「飛躍進步男藝員」  曾兩封叱咤「我最喜愛的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影視圈
14小時前