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檢閱警察學院結業會操 林定國：法治為香港成功基石 警隊屬維護法治第一道防線

突發
更新時間：11:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-25 HKT

律政司司長林定國今(25日)出席香港警察學院結業會操致辭時表示，法治是香港成功的基石，而警隊就是維護法治的第一道防線。他見證199位學員學有所成，期望所有學員以最專業的態度服務社會、守護社會。

 林定國指，今日的警務工作，面對的挑戰越來越複雜。無論是維護國家安全、打擊科技罪案，或是處理大型活動，都需要警隊人員具備法律知識和不同方面的技能。不單要熟悉法律條文，更要在瞬息萬變的環境中，作出正確決定。

除了執法，警隊更重要的角色是聯繫社群。一個和諧穩定的社會，建基於警民之間的互信。他認為法律不是冰冷的文字，而是有溫度的規範，目的是為了保障每一位市民的權利與尊嚴。他希望學員日後執勤時，能夠懷住一顆公正持平的心，維護法紀之餘，亦要關顧市民的需要。
 
林又指，現時正值香港由治及興的關鍵時刻。為了更好及更主動配合國家「十五五」規劃，特區政府正制定首份五年規劃，警隊的責任，是維持一個安定的社會環境，令大家可以更安心、更無後顧之憂地聚焦發展經濟、改善民生。

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