元朗13歲男童校內屢遭毆打 父親兩度報警求助 教育局促學校書面交代

元朗發生校園欺凌案。一名13歲男童疑在校內多次被同學襲擊，男童父親因不滿兒子受傷，兩度向警方報案求助。教育局表示已聯絡學校跟進，並要求校方提交書面報告。

首宗舉報因證據不足未有拘控

警方於今年2月25日接獲報案，指該名13歲男童於2月7日在元朗一所學校內，懷疑被兩名男童襲擊。受害男童的面部及手部受傷，其後由家人陪同前往博愛醫院治理。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，惟經調查後，因未有足夠證據作出拘控，已通知報案人調查結果。

本月再受襲受傷送院 警列刑毀及襲擊案

至本月22日，執法部門再次接獲受害男童父親報案，指兒子於本月17日及22日，在校內懷疑再分別被三名男童襲擊，其個人物品亦懷疑被人毀壞。男童的面部及腳部受傷，隨後被送往屯門醫院治理。警方目前將案件暫列作「普通襲擊」及「刑事毀壞」，暫時未有人被捕。

教育局介入 促學校加強訓輔

教育局回應查詢時表示，知悉事件後已即時聯絡有關學校跟進，並要求校方就事件提交書面交代。校方正按現行機制處理個案，並為受影響學生提供支援。教育局強調已提醒學校必須加強訓輔工作，並會與校方及家長保持緊密聯絡，提供適切的支援與意見。