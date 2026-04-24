Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾｜第5日114戶雨中上樓 警接5宗疑財物遺失全部尋回

突發
更新時間：22:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：22:10 2026-04-24 HKT

今日（4月24日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第五日，開放的是宏昌閣低層的5個樓層及宏仁閣中層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是117戶417人；實際有出現上樓的戶數是114戶413人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到5宗居民求警協助個案。該5宗求警協助，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員協助搜查，所有個案均成功協助住戶尋回相關失物。

相關報道：宏福苑執拾︱宏仁街坊嘆3小時難載40年成長 宏昌居民奏琴憶逝母點滴

政務司副司長卓永興（左）在大埔警區指揮官江永祥（右）陪同下視察宏福苑。
政務司副司長卓永興（左）在大埔警區指揮官江永祥（右）陪同下視察宏福苑。

政務司副司長卓永興今日亦到場視察雨天上樓運作。卓永興先巡視在大埔浸信會公立學校設立的住戶等候區，了解民政事務總署為等候居民提供的支援及安排預約車輛的服務；及後到物品儲存區，了解同時開放兩幢樓宇後物品暫存服務的使用情況。

其後，卓永興由民政事務總署副署長王婉蓉和大埔警區指揮官江永祥陪同，到宏昌閣一帶視察警務人員、民眾安全服務隊隊員和動員公務員聯同地區服務及關愛隊伍義工，同心協助居民搬運物品的工作。卓永興感謝所有參與支援工作的人員，大家積極熱心，願意多行一步，令上樓安排得以順利進行。

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時28分鐘，最短的是20分鐘，最長的是3小時52分鐘，大概60%的居民逗留時間少於3小時，大概24%的居民逗留時間少於2小時，約4%的居民逗留時間少於1小時。今日總共有61戶129人上落大廈不止一次，其中33戶78人多走一次，17戶32人多走兩次，7戶13人多走三次，4戶6人多走四次。

相關報道：宏福苑執拾︱骨折受傷居民撐拐杖登樓緬懷亡父 完成道別過程 「係時候放低」

政府強調，全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。

在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。首三日動員的公務員來自漁農自然護理署，第四至六日（包括今日）動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署。

相關報道：宏福苑執拾︱居民重返家園激動 「希望同家人一齊回憶享受最尾的時光」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
10小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
7小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
9小時前
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
12小時前
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
8小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
4小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
10小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT