宏福苑執拾｜第5日114戶雨中上樓 警接5宗疑財物遺失全部尋回

今日（4月24日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第五日，開放的是宏昌閣低層的5個樓層及宏仁閣中層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是117戶417人；實際有出現上樓的戶數是114戶413人。

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到5宗居民求警協助個案。該5宗求警協助，涉及居民懷疑有財物遺失，有關財物包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員協助搜查，所有個案均成功協助住戶尋回相關失物。

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政務司副司長卓永興（左）在大埔警區指揮官江永祥（右）陪同下視察宏福苑。

政務司副司長卓永興今日亦到場視察雨天上樓運作。卓永興先巡視在大埔浸信會公立學校設立的住戶等候區，了解民政事務總署為等候居民提供的支援及安排預約車輛的服務；及後到物品儲存區，了解同時開放兩幢樓宇後物品暫存服務的使用情況。

其後，卓永興由民政事務總署副署長王婉蓉和大埔警區指揮官江永祥陪同，到宏昌閣一帶視察警務人員、民眾安全服務隊隊員和動員公務員聯同地區服務及關愛隊伍義工，同心協助居民搬運物品的工作。卓永興感謝所有參與支援工作的人員，大家積極熱心，願意多行一步，令上樓安排得以順利進行。

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時28分鐘，最短的是20分鐘，最長的是3小時52分鐘，大概60%的居民逗留時間少於3小時，大概24%的居民逗留時間少於2小時，約4%的居民逗留時間少於1小時。今日總共有61戶129人上落大廈不止一次，其中33戶78人多走一次，17戶32人多走兩次，7戶13人多走三次，4戶6人多走四次。

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政府強調，全力支援上樓居民，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員更大力量支援居民。

在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援今次上樓安排，這些公務員分別來自漁農自然護理署、建築署、機電工程署、環境保護署、食物環境衞生署、地政總署、康樂及文化事務署、郵政署和水務署。這些動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援。首三日動員的公務員來自漁農自然護理署，第四至六日（包括今日）動員的公務員來自機電工程署和康樂及文化事務署。

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