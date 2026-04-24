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宏福苑執拾︱宏仁街坊嘆3小時難載40年成長 宏昌居民奏琴憶逝母點滴

突發
更新時間：21:35 2026-04-24 HKT
發佈時間：21:35 2026-04-24 HKT

​今日（4月24日）是大埔宏福苑火災後居民分批上樓的第5日，今輪是宏昌閣和宏仁閣居民回家。居民在漆黑中不僅執拾財物，更有沉甸甸人生回憶。有居民火災中痛失母親，帶著鮮花重返被熏黑的家，憑著琴聲及母親的手織頸巾告別；而居住逾四十載的住客則慨嘆，三小時的執拾時間，根本無法裝載大半輩子的成長足跡。

​今日（4月24日）是大埔宏福苑火災後居民分批上樓的第5日。黃文威攝
​今日（4月24日）是大埔宏福苑火災後居民分批上樓的第5日。黃文威攝

李氏兄弟居住宏仁閣18樓，他們住所未遇火劫，保存良好，故兩兄弟回家時執走不少值得紀念的物品，例如父親神主牌及他曾用過的木刨、自己珍藏的色士風和足球雜誌、一批金飾現金等等，對義工協助搬運物資十分感謝。

他們表示，自己從小入住宏福苑，父親當年是三行工人，家中經濟不算好，裝修鋪磚也是父親一手包辦。由於對單位感情深厚，李氏兄弟坦言，「成個成長人生就燒晒㗎喇……我生活咗43年你畀3個鐘我」，尚有出世紙等文件未肯定是否已拿走，透露已經向社工提出要求，希望能再回家一次。

宏昌閣居民羅小姐在大火中失去母親，她表示雖然單位已被熏黑，但環境尚可接受，今日和胞兄上樓執拾，並帶了鮮花獻給母親，並合照留念。離開時，她拿走了母親的一些遺物，例如首飾、手織頸巾及牛仔背心等，「之後可以繼續用，就（好似）同我哋一齊」。

羅小姐又稱，家中鋼琴很想但無法拿走，趁這次回家，她嘗試彈奏一陣，發現鋼琴經歷大火後仍可運作。展望未來，羅小姐感言雖無法再得知是否能再回家，但錢財畢竟是身外物，最重要是帶走了母親的回憶，例如以往回家時，媽媽的一句「你返嚟啦？肚唔肚餓呀」，至今仍令她印象深刻。

宏昌閣居民羅小姐在大火中失去母親。黃文威攝
宏昌閣居民羅小姐在大火中失去母親。黃文威攝

宏仁閣14樓街坊何先生居住宏福苑50多載，由年輕一直住到退休。單位雖然未被焚毀，但他感覺「枱面啲嘢郁過、房入面啲嘢郁過、鞋櫃啲鞋都拎咗出來」，他們已向當局備案。

雖然如此，但由於大部分金飾、名酒等仍在家中，而用了僅兩個多月的3萬元大電視亦未見損毀，何先生便沒有再繼續深究，將這些貴重物品執走，感嘆「唉算啦，人無事最緊要」。

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