警方旺角油麻地打擊白牌車 拘捕兩司機

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（4月24日）派員打擊非法「白牌車」。行動中，人員透過網上平台租用兩部私家車，分別前往旺角及油麻地。當車輛抵達目的地時，因涉案的車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員遂以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，拘捕兩名分別為48及57歲的本地男司機。

涉案車輛亦已被警方扣查作進一步檢驗。

該兩名被捕人已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。涉案車輛亦已被扣查作進一步檢驗。警方呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再次干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。

涉案車輛亦已被警方扣查作進一步檢驗。