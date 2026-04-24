入境處反黑工一周拘16人 包括兩名內地來港「地陪」

入境事務處於4月17日至23日在全港多區打擊非法勞工，包括「曙光行動」、聯同香港警務處執行的「冠軍行動」、聯同勞工處執行的「彩虹行動」，以及聯同香港警務處及香港海關執行的聯合行動。行動中共拘捕12名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名協助及教唆者。其中兩名被捕黑工是利用社交平台宣傳，來港非法提供導遊及攝影服務的內地「地陪」，入境處派員「放蛇」將他們拘捕。

入境處調查人員發現有人利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務。調查人員經過情報分析和深入調查後鎖定兩名可疑人士，並展開行動，以「放蛇」手法於社交平台上喬裝成顧客，向涉嫌來港非法工作的目標人士查詢及預訂有關服務，其後於他們來港提供服務時將其拘捕。被捕的兩名懷疑非法勞工為一男一女，年齡均為23歲。

另外，反非法勞工行動中，調查人員亦搜查了多個目標地點，包括餐廳、貨倉及裝修單位等，共拘捕10名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為2男8女（23至50歲），當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。2名僱主為1男1女（63及30歲）。至於協助及教唆者為兩名男子（48及53歲）。有關涉嫌聘用上述非法勞工僱主的調查仍然在進行，入境處不排除有更多人被捕。