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警隊推動社群參與工作小組「一會一訪」新模式　攜手教育界守護青少年

突發
更新時間：19:19 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:19 2026-04-24 HKT

為深化警隊與學界的夥伴關係，協助教育持份者掌握防罪知識與教學資源，進一步增強青少年對守法意識、警隊信任及法治的認同，共同培育青少年成為香港的未來棟樑。

香港警隊「推動社群參與工作小組」於4月24日在警察總部舉辦交流參觀活動，邀請全港18區逾65名校長會、家長教師會聯會及辦學團體代表參與。警務處處長周一鳴、行動處處長呂錦豪及公共關係部助理處長陳思達親自率領團隊，與一眾持份者深入對話，共同探討青少年培育工作。

警務處處長周一鳴為參觀活動致開幕辭。
警務處處長周一鳴為參觀活動致開幕辭。

三大力量 構建防護網

活動匯聚教育界三大核心力量，從不同層面共同守護青少年：校長會負責將防罪意識融入校園日常教學，讓學生在課堂中建立守法觀念；家長教師會聯會則聚焦家校合作，把防罪訊息帶入家庭，強化家長的警覺與陪伴角色：辦學幽體從宏觀政策層面出發，將守法理念融人辦學使命，確保整體教育方向與法治精神一致。三者環環相扣，形成校園、家庭、制度全方位防護網，合力引導青少年健康成長。

首創「一會一訪」互動更靈活

今年正式創新優化的「一會一訪」模式，將原有定期會議升級為「一次會議、一次參訪」，以更靈活互動的形式，讓教育界代表親身體驗警隊的實務工作，深人了解與青少年相關的警政事宜，促進建設性交流。 

重點議題與實用體驗

活動期間，警隊代表首先與來賓重點討論兩大社會高度關注的議題—保護兒童及青少年與青少年毒品問題。現場更設有毒品模擬展示套裝，讓來賓親身體驗，學習識別青少年吸毒的異常徵兆。配合警隊持續推出的《青少年罪行誌•師長攻略》，全面提升師長在校園內的預防與應對能力。

走進先進科技 了解專業警政

參觀環節中，來賓實地走訪鑑證科的 CSI 流動實驗室及指紋實驗室，親身了解警隊在先進科技應用上的發展。指紋實驗室每年檢驗超過 36,000件證物，而CSI流動實驗室主要針對嚴重案件的現場法證檢驗而設，能即時傳送指紋到電腦輔助掌紋及指紋系統，並於1小時內完成指紋比對，大幅提升前線偵查效率。利用新科技如3D非接觸式指紋掃描儀，可在不干預皮膚表面的情況下採集無名屍體指紋以鑑定其身份，充分展現警隊運用科技打擊罪案的專業能力。

展望未來

警隊期望透過是次參訪，讓教育界將防罪滅罪理念及先進科技帶入校園，進一步增強青少年對守法意識、警隊信任及法治的認同。

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