元朗驗車場保時捷脫繮狂飆 剷起七人車白煙四起 司機受傷送院｜有片
更新時間：18:54 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:35 2026-04-24 HKT
發佈時間：17:35 2026-04-24 HKT
元朗福喜街50號一間綜合汽車檢驗中心，今日（4月24日）下午近4時，場內一部私家車懷疑失控，撞向其他車輛，導致私家車男司機受傷。警方消防接報後趕至時，中年男司機仍有意識，被送博愛醫院治理。
網上片段所見，涉事私家車為一部軟頂保時捷，失控期間引擎轟鳴聲大作，白煙四起，甚至從後剷起一部銀色兩地牌七人車，導致七人車車尾泵把甩脫。
其後，銀色七人車由保時捷車頂駛落地面，保時捷隨即如脫繮野馬般繼續前行，一名職員試圖上前開門煞車，附近圍觀者即時大叫「唔好追呀」。最後，保時捷撞向場內另一部黑色七人車，方才停下。
另有其他片段則顯示事後保時捷司機於車輛停定後，獲職員攙扶落車；亦見驗車場內一些木箱、金屬組件等物件被撞毀，殘骸散落滿地，可謂一片狼藉。目前，意外原因仍在調查。
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