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學警出更｜留英女策騎與木球世一步向新賽道 運動精英從警矢志護香江

突發
更新時間：00:01 2026-04-25 HKT
發佈時間：00:01 2026-04-25 HKT

香港警察學院今日（4月25日）舉行結業會操，見證新一批34名見習督察 (25男9女)及165名學警(140男25女)畢業，正式投入警務工作。其中1名女見習督察曾遠赴英國投身競爭激烈的賽馬行業，成為一名策騎員。高強度訓練讓她體會到紀律、專注與堅毅，這些亦是警務工作不可或缺的核心價值。另一名學警是中國香港木球代表隊成員，曾經登上木球世界排名第一，他稱運動訓練磨練了他的紀律、冷靜、責任感及領導才能，這都是日後從警之路非常有用的錦囊。

(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝
(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝

由馬場到教場 昔日經驗奠定從警基礎

獲頒施禮榮盾和榮譽警棍的女見習督察范婕妍(27歲)，畢業於香港大學土木工程系，曾於英國擔任策騎員3年。她表示大學畢業後，本着對馬匹的熱愛，毅然遠赴英國投身競爭激烈的賽馬行業，成為一名策騎員。她指該份職業看似與警察毫不相關，但高強度訓練讓她體會到紀律、專注與堅毅的真正意義，這亦是警務工作不可或缺的核心價值。

她憶述曾被馬匹踢至肋骨骨裂，身體的痛楚與心理壓力，令她萌生放棄的念頭，但最終選擇堅持，「堅毅是一種面對挫折時也絕不退縮的信念，只有戰勝恐懼，才能真正進步」。該段經歷不但鍛鍊了她強大的心理質素，亦為她投身警隊奠定重要基礎。她相信憑藉這份對細節的敏銳度和快速判斷能力，日後處理警務工作時能抽絲剝繭，找出關鍵。

獲頒施禮榮盾和榮譽警棍的女見習督察范婕妍表示，擔任策騎員時高強度訓練讓她體會到紀律、專注與堅毅，亦為她投身警隊奠定重要基礎。楊偉亨攝
獲頒施禮榮盾和榮譽警棍的女見習督察范婕妍表示，擔任策騎員時高強度訓練讓她體會到紀律、專注與堅毅，亦為她投身警隊奠定重要基礎。楊偉亨攝
(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝
(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝

木球世一：艱苦警校訓練 猶如世界賽最後一輪

另一位警察學員現年29歲的葉浩文，他是中國香港木球代表隊成員，隊伍曾經登上木球世界排名第一，現時世界排名第二。葉表示，自中學時期已開始接觸木球運動。曾多次代表香港參與國際賽事，並於2024-25年度獲得世界排名第一的殊榮。

葉指該項運動磨練了他的紀律、冷靜、責任感及領導才能。他曾擔任中學木球教練，教學期間體會到真正的成功並非取決於個人成就的高低，而是能否讓身邊的人共同進步。正因如此，他決定投考警察，希望將正確的價值觀延伸至社會。「艱苦的警校訓練，猶如世界賽最後一輪的考驗。」在步操、體能訓練、戰術演練和法律考核，每一項均是挑戰。然而他未有輕言放棄，反而更堅定投身警務工作的信念。

畢業學警葉浩文是中國香港木球代表隊成員，隊伍曾經登上木球世界排名第一。楊偉亨攝
畢業學警葉浩文是中國香港木球代表隊成員，隊伍曾經登上木球世界排名第一。楊偉亨攝

留穗大學生一度體適能「肥佬」 堅持訓練終圓警察夢

獲頒薛富盃和銀笛的學警歐陽奕鳴(26歲)，畢業於廣州暨南大學市場營銷學系。他表示，自小嚮往警察這份職業，認為警察是守護香港安寧、服務市民最堅實的前綫力量，充滿使命感與榮譽感。2023年，他在暨南大學的招募資訊看到「香港警察‧內地大學招募快綫」，便立即報名，通過面試進入警察學院接受訓練。

然而接獲訓練後他才發現自己對學院體能訓練強度的認知不足，加上當時未養成運動習慣，最終因體適能測試「肥佬」要離開警校。但他從警的決心卻從未動搖，於是針對自己的體能弱項制定訓練計劃，半年後投考成功，最終完成所有訓練與考核，徵成為優秀學員。他表示會秉持這份堅毅、責任與同理心，忠誠履行警務職責，不忘初心，繼續前行。

記者 楊偉亨 戚偉達 

獲頒薛富盃和銀笛的學警歐陽奕鳴，過去曾因體適能測試「肥佬」要離開警校。楊偉亨攝
獲頒薛富盃和銀笛的學警歐陽奕鳴，過去曾因體適能測試「肥佬」要離開警校。楊偉亨攝
(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝
(左至右)最新一期警察學院畢業的學警葉浩文、見習督察范婕妍及學警歐陽奕鳴接受傳媒訪問。楊偉亨攝

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