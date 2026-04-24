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東九龍破詐騙政府貸款集團拘12人 涉款2500萬元

突發
更新時間：16:18 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:18 2026-04-24 HKT

東九龍總區展開代號「龍濤行動」行動，搗破一個騙取政府貸款的犯罪集團，拘捕12人，包括一名集團主腦。調查顯示，該集團利用傀儡公司偽造業務，透過政府「八成信貸擔保產品」計劃申請貸款，當中涉及14份申請，涉款2500萬元。

被捕12人共10男2女（28歲至62歲），部分有黑幫背景，有的報稱從事飲食業、運輸業或文員。其中一人為集團主腦、兩名集團骨幹成員、一名銀行職員及8名傀儡公司董事及銀行戶口持有人，所有人暫准保釋。

該集團從不同途徑招攬同黨，開設傀儡公司，然後偽造銀行文件，訛稱有正常業務。去年6月，警方收到一間銀行舉報，懷疑有人透過政府支援中小企業融資「八成信貸擔保產品」計劃騙取貸款，涉及一共14份申請，涉款2500萬元。

警方調查發現，集團會向傀儡公司董事提供數千至數萬元作報酬。過去兩日，警方採取拘捕行動，在全港多處合共拘捕12人，他們涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪行，同時檢獲一批證物。警方呼籲，「串謀詐騙」及「洗黑錢」是非常嚴重罪行，一經定罪，最高監禁14年。

 

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