青少年誤信Threads「求包養」帖文 慘失23萬元

警方今日（4月24日）在防騙專頁「守網者」表示，過去一周接獲超過20宗網上援交騙案，涉款超過82萬港元，平均每宗涉及超過3萬元。當中，一名青少年誤信社交平台Threads上的「求約會求包養」帖文，最終慘失23萬元。

案情指，該名青少年近日於Threads 見到「好悶，求約會求包養」帖文，一時心動留言。騙徒隨即誘導青少年到WhatsApp繼續對話，聲稱要先支付3萬元「保證金」才可安排見面。

警方提醒，如網上交友時，對方要求繳交保證金，很大機會為騙局。守網者FB

受害人信以為真轉賬後，對方再以「指定女生冇空」、「要重新安排」等理由，不斷要求加錢。當受害人起疑時，騙徒就以「稍後一次過退款」作安撫，誘使繼續轉賬至不同戶口。最終，受害人與家人商量後才驚覺受騙，累計損失超過23萬港元。

警方提醒，騙徒經常盜取網上他人相片，假扮妙齡少女或「輕熟女」。如網上交友時，對方要求繳交保證金，或購買點數卡、禮物卡、虛擬貨幣等，很大機會為騙局。警方呼籲市民下載「防騙視伏App」，以評估詐騙風險。