宏福苑執拾︱骨折受傷居民撐拐杖登樓緬懷亡父 完成道別過程 「係時候放低」

大埔宏福苑火劫後上樓安排進入第二輪，今（24日）繼續是宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。其中住宏昌閣的男住戶郭先生，4月初因意外左腳骨折受傷，仍撐著揖拐杖和戴上保護夾登上7樓住所，為要拾回對逝去父親的回憶，他坦言：「成個過程都係道別的過程，接受咗呢個地方要離開，可能冇得再見，唔會再返嚟第二次，因為要執嘅嘢都執咗，間屋嘅狀態又唔特別好，不如差唔多係時候放低。」

郭先生現時已婚搬出好一段日子，宏昌閣主要是父親的居所，父親在火災發生前已去逝，但這個家園還是郭滿載回憶的地方。他直言今次上樓重返兒時居住的地方，有種莫名的熟悉感，「雖然成間屋都好多塵，但我仍不停走動，返到入去，冇撐到拐杖，扶住牆行，感覺好似有種返家的輕鬆，但明明個地方又冇電，黑忟忟，四圍都係塵，因為擺設同我以前住的時候都好似。」

郭先生撐枴仗回家。蔡楚輝攝

家園的實際情況沒想像中壞，「唔係好嚴重，廁所燒咗小小，其他熏黑晒，有小小驚喜，我仔女啲相，我兒時的玩意，黑膠碟都搵得返，但我最想搵返的水樽就搵唔到。」但他的朋友有很好的分工，協助他尋回不少寶物，包括一個仍然轉動的旋轉木馬時鐘，散紙及部分金飾，載滿了13袋，但相信載不走他父親在這家園一生的回憶。