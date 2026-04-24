Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾︱骨折受傷居民撐拐杖登樓緬懷亡父 完成道別過程 「係時候放低」

突發
更新時間：12:53 2026-04-24 HKT
發佈時間：12:53 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑火劫後上樓安排進入第二輪，今（24日）繼續是宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。其中住宏昌閣的男住戶郭先生，4月初因意外左腳骨折受傷，仍撐著揖拐杖和戴上保護夾登上7樓住所，為要拾回對逝去父親的回憶，他坦言：「成個過程都係道別的過程，接受咗呢個地方要離開，可能冇得再見，唔會再返嚟第二次，因為要執嘅嘢都執咗，間屋嘅狀態又唔特別好，不如差唔多係時候放低。」

郭先生現時已婚搬出好一段日子，宏昌閣主要是父親的居所，父親在火災發生前已去逝，但這個家園還是郭滿載回憶的地方。他直言今次上樓重返兒時居住的地方，有種莫名的熟悉感，「雖然成間屋都好多塵，但我仍不停走動，返到入去，冇撐到拐杖，扶住牆行，感覺好似有種返家的輕鬆，但明明個地方又冇電，黑忟忟，四圍都係塵，因為擺設同我以前住的時候都好似。」

郭先生撐枴仗回家。蔡楚輝攝
郭先生撐枴仗回家。蔡楚輝攝

家園的實際情況沒想像中壞，「唔係好嚴重，廁所燒咗小小，其他熏黑晒，有小小驚喜，我仔女啲相，我兒時的玩意，黑膠碟都搵得返，但我最想搵返的水樽就搵唔到。」但他的朋友有很好的分工，協助他尋回不少寶物，包括一個仍然轉動的旋轉木馬時鐘，散紙及部分金飾，載滿了13袋，但相信載不走他父親在這家園一生的回憶。 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
20小時前
01:10
國泰航機英國曼城返港男子機上猝死 生前患胰臟癌
突發
5小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
20小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
21小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
21小時前
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
家居裝修
7小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
3小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
17小時前