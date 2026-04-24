有片│搭城巴俾唔夠錢惡男辱罵兼「兇」跌車長後逃去 網民直斥「聲大夾惡」

今（24日）早網上流出一條短片，一名男子偕女伴乘搭城巴B8路線，其中男子上車時因「俾唔夠錢」與車長發生衝突，其間男子粗言穢語罵車長，車長亦理直氣壯指惡男「俾唔夠錢，咁可以唔上車嘛」，車長最後決定不開車兼報警，兩人落車對峙，惡男向車長步步進迫，結果車長一度跌倒地上再起身，影片便告結束。警方表示，昨（23日）下午接獲城巴車長報案，指被一名男乘客用胸口撞跌受傷，警方將案件列襲擊跟進調查，正通緝涉案男子。

現場相信為大圍交匯處巴士站，涉及城巴B8路線，行駛大圍站至香園圍口岸，全程車費為＄18.1元。片段開初為一名男乘客偕女伴上車，聽到車長說「拍卡，唔該」，男子拍八達通卡卻付費不足，車長隨後表示「呢度只得幾蚊，先生」，男乘客著同行女伴以現金付餘數，但女伴卻說「冇錢」，遭惡男罵「你真係唔死都冇用」，結果惡男最後加埋只付了14元，車長直指「18蚊嘛，你揼14蚊落嚟！」又說「咁你依家冇俾(錢)喎！」

此時惡男發難指罵車長「你咁大聲做乜嘢？」車長反指「依家係你兇我呀，先生，唔係我惡你呀！冇錢俾」。惡男反說「我冇俾錢咩？」車長還擊「你係咪嘈呀！」此時與惡男同行女伴再摷錢，結果還是欠兩元。車長直指「宜家係俾唔夠錢問題」，女子呻「我真係冇（錢）呀！」車長表示「咁冇可以唔上車嘛！」惡男聽罷即粗言辱罵車長「你老母臭X，我一定投訴你」，車長反駁「你投（訴）啦，我唔開（車）！」

其後片段一轉見惡男與女伴及車長已落車再度理論，其間車長手持電話說話，惡男則一直對車長步步進迫，只見車長不時後退與惡男保持距離。片段聽到有途人指要報警，「一定係佢（惡男）唔啱。」最後見惡男再度走近車長，多次以身體迫向車長，最後車長退後跌倒地上，惡男即大聲激動表示「佢自己跌低咋！」車長很快站起來，片段便結束，未有交代是否有警察到場。

片段上載後引來網民熱議，斥該名男乘客「搭車比唔夠錢仲咁大聲」、「唔夠錢仲要惡過人」、「其實唔夠錢好聲好氣同司機講一聲，唔好意思唔夠散銀，司機一定畀你上的！」有人讚「車長做得好」，更有網民引用法例指惡男已犯法，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條，乘客不得在公共巴士、小巴或的士上使用冒犯性語言。滋擾行為： 講粗口、辱罵車長或其他乘客、高聲談話等行為皆屬於滋擾，違法規例。一經定罪，最高可處罰款$3,000及監禁6個月。

城巴發言人回覆本網查詢時表示，周四（4月23日）下午約5時30分，城巴一輛B8號線往香園圍方向巴士，於大圍巴士總站上客期間，車長察覺一名男乘客上車時疑因未繳付合適車資，提醒乘客補繳款項，期間乘客情緒激動。車長隨即通報車務控制中心及報警處理。車長報稱在事件中受輕傷需送院治理。事件交由警方跟進，城巴會配合調查。

警方則表示，昨日（23日）下午5時35分，一名年約40歲男子疑醉酒登上城巴B8路線，其間拍八達通卡不夠錢付車資，城巴車長提議以現金支付，但男子卻情緒激動，雙方發生爭執，其間男子用胸口撞向車長，令車長跌倒受傷，男子逞兇後往大圍站方向逃去，車長清醒阁送往沙田威爾斯親王醫院治理，警方將案件列襲擊致造成身體傷害跟進調查。