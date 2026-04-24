Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾︱居民重返家園激動 「希望同家人一齊回憶享受最尾的時光」

突發
更新時間：10:05 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-24 HKT

大埔宏福苑五級奪命火後近5個月，7幢災廈居民分三輪上樓執拾，今日（24日）續到宏仁閣及受災嚴重的宏昌閣住戶回家。其中住宏仁閣的胡女士，與3名朋友一齊上樓執拾，她向朋友借來大背囊，自己練行樓梯，戴上腰封護腕，做好準備上樓，對於重返家園，坦言心情緊張、激動。談到要對住了40多年的家道別，她更一度感觸哽咽，「希望同家人可以一齊度過最尾的時光。」

胡女士直言「三個鐘好難執到咁多年嘅嘢，但自己屋企一定要返上去，噚日聽到話可以上多一、兩次，我心情先release(釋放)到，最低限度我爹哋媽咪或者可以上去，一家人可以在屋內道別。」此時她禁不住哽咽細訴「可以唔使執嘢，慢慢在家中舒舒服服，大家响屋企享受下最尾，希望可以同家人一齊度過呢個鐘，可以彈吓琴，回憶咁多年..........」

另一名居民謝先生則住在宏仁閣8年，坦言最主要任務是「執嘢落嚟，成屋嘢，冇燒過，單位冇波及，好多嘢想帶走，證件、文件，有紀念價值的。」他覺得應該開放一部電梯讓居民上落。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前