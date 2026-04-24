宏福苑執拾︱居民重返家園激動 「希望同家人一齊回憶享受最尾的時光」

大埔宏福苑五級奪命火後近5個月，7幢災廈居民分三輪上樓執拾，今日（24日）續到宏仁閣及受災嚴重的宏昌閣住戶回家。其中住宏仁閣的胡女士，與3名朋友一齊上樓執拾，她向朋友借來大背囊，自己練行樓梯，戴上腰封護腕，做好準備上樓，對於重返家園，坦言心情緊張、激動。談到要對住了40多年的家道別，她更一度感觸哽咽，「希望同家人可以一齊度過最尾的時光。」

胡女士直言「三個鐘好難執到咁多年嘅嘢，但自己屋企一定要返上去，噚日聽到話可以上多一、兩次，我心情先release(釋放)到，最低限度我爹哋媽咪或者可以上去，一家人可以在屋內道別。」此時她禁不住哽咽細訴「可以唔使執嘢，慢慢在家中舒舒服服，大家响屋企享受下最尾，希望可以同家人一齊度過呢個鐘，可以彈吓琴，回憶咁多年..........」

另一名居民謝先生則住在宏仁閣8年，坦言最主要任務是「執嘢落嚟，成屋嘢，冇燒過，單位冇波及，好多嘢想帶走，證件、文件，有紀念價值的。」他覺得應該開放一部電梯讓居民上落。