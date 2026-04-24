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國泰航機英國曼城返港男子機上猝死 生前患胰臟癌

突發
更新時間：07:51 2026-04-24 HKT
發佈時間：07:51 2026-04-24 HKT

國泰航空一架由英國返港的航班發生機上奪命意外。今日（24日）清晨6時16分左右，一架由曼徹斯特出發返港的國泰客機，有機組人員向香港航空交通管制中心通報，指機上一名姓沈（51歲）男乘客突然暈倒，情況危急。

空管人員接報後，隨即通知消防處安排救護車前往機場停機坪戒備。涉事航班編號為CX216，於清晨6時53分左右降落香港國際機場。救援人員第一時間登上飛機為該名男乘客進行急救，惟經檢驗後，證實事主已告不治。

據了解，死者任職保險經紀，與妻子結婚21年，育有一對子女（10歲及14歲），2022年舉家移居英國。死者於去年6月證實患胰臟癌，他雖然在英生活，卻因生意及覆診兩邊穿梭往來。

死者與妻子乘搭國泰航機由曼徹斯特城飛往香港，其間死者胃部感不適，今凌晨4時許，其妻嘗試叫醒死者，但發現已無反應，通知機艙服務員及報案。航班上的機艙服務員們立即為死者進行急救，50分鐘過後死者仍然沒有反應。當航班降落後衛生署的醫生確認死者死亡。

 

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