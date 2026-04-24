珍惜生命｜美田邨男子飛墮大廈對開路面 當場氣絕
更新時間：04:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：04:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：04:10 2026-04-24 HKT
沙田美田邨發生墮樓命案。昨日（23日）晚上10時54分，美景樓保安員報案，指發現一名男子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。
救護員接報趕至，經檢驗後證實該名姓黃（50歲）男子已當場死亡。警員封鎖現場調查，初步相信事主從上址一單位墮下。警方在現場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後進一步確定。
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明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
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醫管局精神健康專線： 2466 7350
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來源網址 : 珍惜生命荃灣八旬翁與妻子爭執後跳海-警員救起送院 | 星島頭條
https://www.stheadline.com/breaking-news/3564943/
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