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珍惜生命｜美田邨男子飛墮大廈對開路面 當場氣絕

突發
更新時間：04:10 2026-04-24 HKT
發佈時間：04:10 2026-04-24 HKT

沙田美田邨發生墮樓命案。昨日（23日）晚上10時54分，美景樓保安員報案，指發現一名男子倒臥在大廈對開地面，懷疑從高處墮下。

救護員接報趕至，經檢驗後證實該名姓黃（50歲）男子已當場死亡。警員封鎖現場調查，初步相信事主從上址一單位墮下。警方在現場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後進一步確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

來源網址 : 珍惜生命荃灣八旬翁與妻子爭執後跳海-警員救起送院 | 星島頭條
https://www.stheadline.com/breaking-news/3564943/

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