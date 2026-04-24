珍惜生命｜逸東邨男子住所上吊 當場證實不治

東涌逸東（一）邨發生自殺案。昨日（23日）晚上8時05分，一名姓張（48歲）男子，在善逸樓住所內懷疑自殺，其家人發現後大驚報警求助。

救援人員接報趕至，發現事主在單位內以尼龍繩上吊，消防員隨即將其解下，經檢驗後證實男事主已當場死亡。警員在現場進行調查，未有檢獲遺書，其死因仍有待驗屍後進一步確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

來源網址 : 珍惜生命荃灣八旬翁與妻子爭執後跳海-警員救起送院 | 星島頭條

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