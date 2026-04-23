長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 私家車司機涉酒駕被捕

長沙灣道及東京街交界發生車禍。周四（4月23日）晚上11時許，一部私家車與一部救護車相撞，衝擊力之大令救護車翻側，現場一度傳出共造成5人受傷，其後證實傷者共3人，包括2名救護員及1名私家車乘客，幸各人輕傷清醒。網上圖片所見，事後現場滿地殘骸，大批熱心市民上前協助救援。目前事發原因仍在調查。

熱心途人見義勇為 嘗試打開救護車尾門救人

據了解，案發時救護車沿東京街向明愛中心方向行駛，私家車沿長沙灣道向旺角方向，於交通燈交匯處撞個正著。私家車上有一名男司機及兩名女乘客，救護車上載有三名救護員，當時正前往執行任務，車上未有病人。

車禍後，私家車車頭嚴重損毀，淪為廢鐵；救護車翻則側橫亙馬路上，佔據了半條馬路的路面，有兩名救護員被困車內。多名途人見狀，馬上趨前打開救護車的尾門，嘗試救人。至消防及其他救護人員接報到，成功打開副駕位車門，將兩名受困同僚救出，二人爬上翻側的車頂，沿鋼梯返回地面。

兩名救護員分別面部、手和頸痛；私家車一名36歲（姓蔡）男乘客嘴部受傷。

至於私家車36歲（姓劉）男司機，他並無受傷，惟當場未能通過酒精測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。