長沙灣救護車捱撞翻側 釀3傷包括兩救護員 熱心市民施援手

長沙灣道及東京街交界發生車禍。周四（4月23日）晚上11時許，一部私家車與一部救護車相撞，衝擊力之大令救護車翻側，現場一度傳出共造成5人受傷，其後證實傷者共3人，包括2名救護員及1名私家車乘客，幸各人輕傷清醒。網上圖片所見，事後現場滿地殘骸，大批熱心市民上前協助救援。目前事發原因仍在調查。

據了解，案發時救護車沿東京街向明愛中心方向行駛，私家車沿長沙灣道向旺角方向，於交通燈交匯處撞個正著。私家車上有一名男司機及兩名女乘客，救護車上載有三名救護員，當時正前往執行任務，車上未有病人。

車禍後，救護車翻側橫亙馬路上，佔據了半條馬路的路面；私家車車頭嚴重損毀，淪為廢鐵，男司機在現場未能通過酒精測試，且拒絕送院治理。