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反外圍賭博｜Google去年清理逾2.7億條賭博廣告 將應用Gemini AI強化審核

突發
更新時間：23:29 2026-04-23 HKT
發佈時間：23:29 2026-04-23 HKT

四年一度「世界盃」將至，外圍集團「黑金產業鏈」近日曝光，引起關注。資料顯示，非法賭博集團大肆在社交媒體投放廣告招徠賭客，根據谷歌（Google）發布的2025年廣告安全報告，顯示其全年共屏蔽或移除超過83億條廣告，其中涉及賭博與遊戲類廣告達2.7億條，為受管制重點之一。在全球對非法博彩監管持續升溫背景下，谷歌正加大人工智能（AI）技術應用，以強化廣告審核與帳戶管理。

相關報道：世界盃外圍賭博「黑金鏈」曝光 插手電騙高利貸 虛幣洗黑錢食大茶飯｜《東周刊》專題報道

報告指出，賭博與遊戲廣告不僅是被禁廣告的重要類別，同時亦為第三大受限廣告領域，全年有1.24億條相關廣告被限制投放。谷歌強調，其並非單純全面刪除，而是透過分級管理機制，結合限制展示與認證審核，進行更精細化治理。

技術層面上，谷歌已大規模導入Gemini人工智能模型，分析包括帳戶行為與廣告特徵在內的多項訊號，使超過99%的違規廣告在上線前即被攔截。全年同時暫停約2,490萬個廣告主帳戶，並處理超過4.8億個違規網頁，顯示整治範圍已由單一廣告延伸至整體生態。

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