宏福苑執拾｜第4日115戶上樓 卓永興上宏昌閣了解 有居民冀回家多一次

​今日（4月23日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第四日，上樓安排亦進入第二輪，開放的是宏昌閣低層的5個樓層及宏仁閣低層的10個樓層。上樓秩序良好，運作大致暢順。透過「一戶一社工」登記在今日上樓有117戶429人；實際出現上樓有115戶424人。

政務司副司長卓永興今日到宏昌閣，上樓與兩戶回家執拾的居民傾談，了解他們執拾的情況和聽取他們對上樓安排的意見。兩戶均表示單位受損情況不算嚴重，仍有不少物品可以帶走，希望有機會可以再回單位執拾多一次。卓永興表示十分理解居民的意願，政府正積極跟進居民再次返回單位執拾的安排。

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8宗疑失物求助 1宗料焚毀1宗未見搜掠其餘尋回

相關部門合組的綜合詢問處，今日收到8宗居民求警協助個案和4宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。8宗求警協助涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物。另外1宗個案涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁，餘下1宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。

今日上樓住戶進出大廈的平均時間是2小時13分鐘，最短的是10分鐘，最長的是3小時42分鐘，約40%居民的逗留時間少於兩小時、約10%少於一小時。今日總共有61戶153人上落大廈不止一次，當中：24戶76人多走一次，15戶34人多走兩次，11戶24人多走三次，5戶7人多走四次，以及6戶12人多走五次或以上。

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因應驟雨逐漸增多，今日現場已作出調整：警方在大埔浸信會公立學校居民等候區外的地方，加設更多帳篷組成有蓋行人通道，方便居民在下雨的情況下搬運物品及上車。

政府強調，每日出動過千名來自不同部門的同事，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署、房屋局和從其他部門動員的人員，以及地區服務及關愛隊伍義工，全力支援上樓居民。

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