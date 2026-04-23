旺角油麻地6搭棚單位遇竊 失30萬元財物 警查天眼拘兩男女

警方由3月25日至4月21日接獲6宗報案，分別指旺角及油麻地六宗住宅單位懷疑被爆竊，總值約30萬元的財物不翼而飛，包括5隻手錶、7隻戒指及5條金鏈等，6個案發地點均有大廈棚架工程。西九龍總區及旺角警區人員經深入調查包括翻查閉路電視及「銳眼計劃」系統，昨日（4月22日）在旺角區拘捕一名63歲本地男子及一名49歲本地女子，涉嫌爆竊，亦起回部分失物。。

男被捕人已被暫控共6項「爆竊」罪，案件將於明日（4月24日）上午在西九龍裁判法院提堂。該名女被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。案件由旺角警區刑事調查隊第一隊繼續跟進。

警方起回部分失物，包括手錶及金鏈。警方圖片

為有效防範罪案，西九龍各警區一直積極與社區持份者合作。針對區內大廈棚架工程頻密的情況，警方透過「復安居計劃」與相關大廈住客緊密聯絡，並按工程進度，靈活調配巡邏及引用「小型無人機行動調配」以強化高空覆蓋。

若大廈正在搭棚，居民及物管務必提高警惕，包括加強防範措施如安裝窗花、紅外線感應、外間照明及大廈或家用閉路電視。如發現有疑人出現或徘徊，應立即報警求助。

西九龍總區防止罪案組及旺角警區與區內當押舖及貴價鐘錶舖等亦建立情報交流聯網。透過實時共享罪案資訊以追蹤失物及提醒店舖在收取貴價手錶、珠寶等物品時，須盡職審查物品來源，以防不法分子成功將失物變賣。

警方呼籲市民提高警惕，慎防盜賊。警方圖片