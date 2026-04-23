空陸鮮活產品專屬快線再添里程碑 首票鮮活產品經港直送澳門

空陸鮮活產品專屬快線（鮮活快線）再添里程碑，一批重約986公斤的鮮活龍蝦於昨日（4月22日）從加拿大空運抵港，隨即以跨境冷鏈貨車經由港珠澳大橋直接轉運至澳門，成為首票海外鮮活產品利用鮮活快線經香港直送至澳門，實現「海外—香港—澳門」一站式直送。

鮮活快線得以延伸至澳門，有賴港澳兩地政府高效協同、深度合作，其中香港海關首次將「粵港澳三地一鎖（港澳段）」應用於鮮活快線，透過電子鎖及全球定位系統技術，實現「一鎖到底、全程監控」的閉環管理。

另外，食物環境衞生署豁免參與鮮活快線的食物進口商的登記要求，進一步簡化清關流程，便利營商，讓鮮活貨物於香港國際機場完成清關後，可採用「一車到底」模式直接運抵澳門市內，全程無縫對接。新安排大幅縮短通關時間，減少鮮活水產損耗，保障食材新鮮。澳門進口商對新模式亦表示滿意，認為有效提升物流效率及產品質素。

鮮活快線自去年開通至今，已有超過420噸海外鮮活產品經香港中轉至中國內地，成果豐碩，獲得業界正面評價，轉運產品包括冰鮮吞拿魚、活龍蝦、活象拔蚌、活鱔、車厘子及葡萄等。

香港海關一直堅守嚴把關、利商貿的使命，與業界攜手推動多項創新的便商利貿措施，鞏固香港作為國際航空樞紐的領先地位。展望未來，香港海關會繼續推廣鮮活快線的應用，持續深化粵港澳三地合作，推動粵港澳大灣區高質量融合發展。

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陸鮮活產品專屬快線於2025年9月26日全面開通，旨在充分利用香港國際機場和港珠澳大橋的優勢，以創新監管模式，簡化水果、冰鮮及活海鮮的清關流程，便利外地的鮮活食品經香港「引進來」內地消費市場，同時亦助力內地優質的鮮活食品「走出去」海外巿場，打造港珠澳大橋成為鮮活產品的「綠色通道」。