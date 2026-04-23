46歲婦落馬洲過關 利用兒童偷運未完稅煙 被海關揭發罪成囚3個月
更新時間：19:50 2026-04-23 HKT
發佈時間：19:50 2026-04-23 HKT
發佈時間：19:50 2026-04-23 HKT
香港海關人員昨日（4月22日）於落馬洲支線管制站截查一名46歲抵港女旅客及其同行兒童，發現該名女旅客利用其同行兒童所攜帶的背包收藏1381支未完稅香煙，估計市值約5660元，應課稅值約4560元。該名女旅客隨即被捕。涉案女子因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（4月23日）在粉嶺裁判法院被判監3個月。
另外，海關人員同日亦在落馬洲支線管制站截查一名50歲抵港男旅客時，在其攜帶的個人行李內檢獲5441支未完稅香煙，估計總市值約2.23萬元，應課稅值約1.79萬元。該名男旅客隨即被捕，同樣涉嫌違反《應課稅品條例》，今日在粉嶺法院被判監兩個月。
海關對判刑表示歡迎，反映即使旅客屬初犯，亦可能被判處監禁，而刑罰具阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。
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