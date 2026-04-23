荷蘭抵港「電線捲筒」藏390萬元氯胺酮 海關監控遞送拘49歲收貨男

香港海關昨日（22日）於機場偵破一宗空運貨物藏毒案。關員透過風險評估，在一個由荷蘭抵港的電線捲筒內，發現10公斤、約值390萬元的懷疑氯胺酮。雖然毒販試圖以大量電線纏繞捲筒作掩飾，惟仍難逃高科技儀器法眼。海關其後透過監控遞送，拘捕一名49歲無業收貨男。

海關機場科空運貨物課人員昨日（4月22日）透過風險評估，在機場查驗一件由荷蘭抵港、申報為「電線」的空運包裹。檢查過程中，海關人員發現該包裹X光影像有可疑，遂詳細檢查。關員發現，包裹內電線捲筒與電線之間，藏有10包共重約10公斤、約值390萬元的懷疑氯胺酮。

海關毒品調查科機場調查組隨即接手調查，並於同日下午監控遞送，在上環一住宅拘捕一名收取包裹的49歲男子。據悉男子報稱無業，收取約500歐元（約4575港元）報酬犯案。疑犯已被控以一項「販運危險藥物」罪名，並將於明日（4月24日）在東區裁判法院提堂。

海關毒品調查科機場調查課調查主任江堅傑表示，販毒集團企圖利用電線捲筒收藏毒品，並在外面纏繞大量電線掩飾，試圖以增加海關執法難度。面對毒販層出不窮手段，海關強調一直配備精準且先進的儀器，協助關員高效、快速查驗，打擊跨境販毒。