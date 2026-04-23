五一黃金周｜海關打擊女人街冒牌貨拘4檔主 檢百萬元貨包括翻版COACH袋

因應五一黃金周將至，為保障消費者權益，海關連日執法。繼早前打擊藥房不良營商後，關員亦於昨日（4月22日）在旺角展開代號「破陣」特別行動，打擊售賣冒牌物品。行動中，海關搜查旺角通菜街（女人街）19個固定小販攤檔，共拘捕4名檔主，檢獲約1,800件懷疑冒牌物品，市值約110萬港元。

海關表示，早前巡查期間，海關發現市面有固定小販攤檔售賣懷疑冒牌物品。 經過深入調查及商標持有人協助下，海關突擊掃蕩女人街19個固定小販攤檔。經過初步點算，海關共檢獲約1,800件懷疑冒牌物品，包括冒充「COACH」品牌的手袋、皮具、首飾等等，估計市值約110萬元。行動中，海關拘捕1男3女（36至57歲），涉嫌違反《商品說明條例》，他們均為攤檔負責人。海關仍在調查案件，不排除有更多人被捕。

部分款式甚至正貨也沒有

據了解，相關冒牌貨與正貨有相當差別，價錢為正貨十分一，最貴一個僅僅數百元，部分冒牌貨款式甚至連正貨也沒有，只是套了一個假冒商標，消費者只要小心即可分辨。目前相關冒牌貨來源仍待調查。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組調查主任盧銘濠強調，內地勞動節黃金州假期將至，海關會繼續加強巡查執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。海關呼籲消費者，應該光顧信譽良好店舖；如有懷疑，應先向商標持有人或其代理商查詢。商戶採購物品時應小心謹慎，強調售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需要負上刑責。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可透過24小時熱線182 8080、舉報罪案專用電郵（[email protected]）或網上表格，舉報懷疑冒牌的活動。

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組調查主任盧銘濠。