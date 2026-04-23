入境處打擊黑工外賣員拘12人 揭蠱惑行家將平台帳號租借謀利

入境處展開「光影」反非法勞工行動，拘捕12人。入境處調查發現，非法勞工受聘不同外賣服務平台送餐，其中不少人是持「行街紙」的免遣返聲請者，有人甚至將他們的網上外賣平台送餐員帳號轉賣或租借予同鄉謀利。

4月13日至22日，入境處採取行動，共拘捕12人，包括8名從事外賣送遞的非法勞工，4名涉嫌借出外賣員帳號的本港居民。據悉，8名被捕非法勞工全為南亞裔免遣返聲請人士，包括2名孟加拉籍男子、3名印度籍男子及3名巴基斯坦籍男子，年齡介乎22歲至51歲。調查顯示，有8名非法勞工使用單車送外賣，餘下7名以徒步方式送餐取酬的外賣員。

另4名外賣員帳號持有人，包括3男1女（31至44歲），因涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣送遞、以及串謀詐騙外賣平台而被捕。

入境處檢獲非法勞工證件、食物銀行卡、送外賣使用的單車、手提電話以及相關銀行帳單等。被捕的非法勞工全部已經被落案起訴，其中一人較早前承認控罪，被判處即時入獄，監禁15個月零10日。

租借送餐員帳號收3,000元

入境處特遣隊指揮官李烱超表示，外賣員每送一個餐，大約可以收取15至20港元不等的報酬，他們所獲日薪約為500港元。調查亦顯示，涉案外賣員帳號持有人能夠每個月不勞而獲，收取3,000港元作為租借其送餐員帳號的佣金。

此外，調查亦發現，雖然外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，並且經核實才能夠註冊帳號，但有個別外賣平台的核實身份程序仍然存在漏洞。處方與有關部門在去年已經聯絡外賣平台跟進有關情況，部分在港營運較久的外賣平台已加強核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時突擊檢查、以及將可疑帳號凍結等，但有個別平台的身份認證手續上未夠嚴謹，仍然有改善空間。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限既人均不得從事僱傭工作。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。如果有人將外賣平台帳號交給非法勞工使用，等同協助及教唆非法勞工從事僱傭工作，需要面對同樣嚴重的刑責。處方呼籲市民，切勿因一時貪念，將個人的外賣平台帳號轉交非法勞工使用。