9男女訛稱外遊受傷 呃旅遊保險逾170萬元 警揭未曾離港拘人

警方接獲香港保險業聯會轉介，調查超過70宗懷疑涉及旅遊保險索償詐騙的個案，發現有索償人根本沒有離開香港，但訛稱在外地旅行受傷，並透過使用偽造的酒店收據及外地醫院到診紀錄等，向保險公司作出索償，涉及總金額超過170萬元。警方商業罪案調查科在昨日（22日）採取行動，拘捕9名本地男女，包括現職及前任的保險經紀。

被捕9人分別是6男3女（介乎25至68歲），包括7名索償人，以及2名懷疑協助涉案犯罪團伙的成員。被捕人士中有前任和現任的保險經紀，其餘人士則報稱從事市場推廣、零售、文員、保安及電工等行業。

商業罪案調查科總督察何潤賢講述案件，指近月警方透過香港保險業聯會轉介，接查一系列超過數十宗、懷疑涉及旅遊保險索償詐騙的個案，當中索償人向本地的保險公司報稱在外地旅遊期間，因為發生輕微意外而留醫，從而向保險公司提出旅遊保險索償，每宗索償個案涉及金額數千元至數萬元不等。人員經過深入蒐證後，發現這些個案屬虛構，而背後亦懷疑涉及同一個犯罪團伙操控。

調查顯示，涉案一連串看似無關連的保險索償，其實是由一個犯罪團伙在背後所操縱。警方一共分析了超過70宗可疑索償個案，發現索償人會透過遞交一些虛假嘅文件，包括機票、酒店收據，以及一些在外地醫院到診的證明，製造出在外地旅遊而受傷的假象；惟索償人根本沒有離開過香港，並向保險公司對有關的醫療費用作出虛假的索償。

這些索償人訛稱於去年4月至11月期間，多次到訪越南、新加坡、日本和意大利等國家，並以相似的傷勢和病徵，於同一間外地醫院接受治療，而總索償金額超過170萬元。其中一單最大索償個案，涉款約4萬多元。調查又發現，涉案索償人會利用犯罪團伙提供的電話號碼，以及按指示到特定的銀行開設戶口，藉此向保險公司進行申索。最後涉案的犯罪得益會透過現金形式，由自動櫃員機提取。

警方於昨日清晨展開行動，搜查全港多個處所並拘捕9名涉案人士；當中包括現職及前任的保險經紀。警方表示，有理由相信有人涉及教唆他人以虛假陳述及虛假文件，向保險公司提出旅遊保險索償，被捕9人獲准保釋候查，須於七月中旬向警方報到。警方又強調，現正全面檢視行動中檢獲的文件及證物，不排除會有更多人被捕。