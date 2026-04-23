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珍惜生命｜荃灣八旬翁與妻子爭執後跳海 警員救起送院

突發
更新時間：02:16 2026-04-23 HKT
發佈時間：02:16 2026-04-23 HKT

荃灣發生企圖自殺事件。周二（22日）晚上約8時，警方接獲一名女子報案，指與其81歲姓林丈夫，在福來邨住所內因感情問題爭執後情緒激動，揚言輕生並離開單位。

人員接報到場後，在附近一帶搜尋，最終於海貴路一公園對開岸邊發現事主墮海，一名警員隨即跳入海中將其救起。事主手腳擦傷及情緒不穩，清醒被送往仁濟醫院治理。

警方於現場未有檢獲遺書。據了解，事主有情緒病紀錄，警方正調查事件。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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