五一黃金周｜五日料770內地團訪港 海關夥旅監局巡查購物熱點 保障消費者權益

內地勞動節五一黃金周將至，旅遊業監管局預計一連五日假期期間，將有約770個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約3萬人次，平均每日接待 160 團。有見及此，香港海關聯同旅遊業監管局今日（4月22日）前往尖沙咀及紅磡等熱門購物點聯合巡查，向商戶派發傳單加強宣傳。當局強調，對威迫購物及不良營商手法「零容忍」，會於假期期間加強巡查執法，保障消費者權益。

海關籲旅客如遇可疑立即舉報

香港海關表示，因應內地勞動節黃金周將至，預計內地旅客訪港人數將會上升。為確保旅遊業運作順暢，保障旅客的購物體驗，香港海關聯同旅監局於今日前往紅磡及尖沙咀等熱門購物點聯合巡查。行動期間，海關與旅監局人員向區內旅監局旗下已註冊商戶派發宣傳單張，提醒業界必須遵守《商品說明條例》。

海關再次強調，為確保旅客能安心消費，絕不容忍任何不良營商手法，例如誤導性遺漏或具威嚇性的推銷行為等。海關會持續加強巡查和執法，嚴厲打擊相關行為。同時，海關提醒市民和旅客，購物前要瞭解產品細節及計價單位，如懷疑遇到可疑商戶，請拒絕交易並立即舉報，共同維護安心消費環境。

如市民及旅客遇到懷疑違反《商品說明條例》情況，可透過海關24小時舉報熱線（852）182 80 80、專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報罪案。

旅監局：五一料770內地團來港 涉約3萬人次

另外旅監局亦在新聞稿表示，今日聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店，加強保障入境旅行團旅客的權益。旅監局將在內地勞動節黃金周期間進一步加強巡查及執法力度，嚴厲打擊違規行為，確保有效落實規管制度。

旅監局稱，因應黃金周期間訪港旅客預計會有所增加，該局已展開各方面的準備工作，並會加強內地入境旅行團的管理，確保訪港旅行團行程有序進行。旅監局已於4月2日出席由文化體育及旅遊局召開的跨部門會議，就入境旅行團管理安排與相關政府部門及業界單位溝通協調黃金周期間的工作。

旅監局續指，一直以來，內地黃金周入境旅客大部份以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰在黃金周前後安排訪港行程。根據業界向旅監局提供的最新資料，預計在2026年一連五天內地勞動節黃金周期間，訪港的內地入境旅行團約770團，平均每日約160團，涉及旅客約30,000人次。

旅監局籲業界守法 做好行程規劃

就早前旅監局撤銷涉及威迫購物的旅行代理商牌照及導遊牌照的事宜，旅監局重申對威迫購物及損害香港旅遊業聲譽等行為採取零容忍態度，並會嚴厲打擊違規行為。旅監局藉此再次提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定，務必恪守專業操守，引以為鑑，絕不可作出威迫購物等不良作業行為。違反牌照條件屬刑事罪行，一經定罪，可處罰款十萬元及監禁兩年（旅行代理商）；或罰款五萬元及監禁一年（導遊或領隊）。

此外，旅監局提醒業界於規劃景點行程時，應採取適當的分流措施，做好人群、景點和旅遊巴管理等協調工作，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方；以及須時刻注意特別交通安排及景點相關的資訊，以確保行程暢順，為旅客帶來良好旅遊體驗。

旅監局亦提醒內地旅客在參加訪港旅行團前，務必確認相關內地旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。

在內地勞動節黃金周期間，旅監局會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行，旅監局熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上6時，向有需要的團隊旅客及導遊提供協助。