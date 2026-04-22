五一黃金周｜海關兩日執法再拘旺角藥房店員 涉以優惠誘客買蟲草 磨粉後開價貴12倍

內地五一黃金周將至，海關連續兩日打擊藥房不良營商。繼昨日後，今日（4月22日）再於旺角執法，拘捕一名涉「誤導性遺漏」的藥房39歲男店員。涉案店員當時聲稱有「買幾多錢蟲草，送幾多錢中成藥」的優惠，受害旅客表示想購買6000元蟲草，豈料店員在藥材磨粉後才透露蟲草真實價格高達7.1萬元，並要求受害人完成交易。海關提醒，此類案件雖與傳統「斤變両」手法不同，但本質仍是分散消費者注意力以隱瞞售價，呼籲旅客提高警覺。

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海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任鄭浩然表示，早前接獲一名內地旅客舉報，指旺角一家藥房店員在銷售過程中涉嫌誤導性遺漏。案發於今年1月，受害人來港旅遊期間，到上述藥房購物。其間，店員表示有促銷優惠活動，聲稱只要購買蟲草，就會贈送同等價值的中成藥產品。

受害人再三查詢優惠詳情，店員都回覆「買幾多錢蟲草，就送幾多錢中成藥」。因此，受害人明確向店員表示想購買6000元蟲草，期望獲贈同等價值中成藥產品。然而，當蟲草被磨成粉末後，店員才透露蟲草總價約為7.1萬元，比受害人所指定總價高出接近12倍。由於總價遠超預期，受害人即時質疑店員，店員隨即改口，稱剛才所提及優惠是「買幾多錢蟲草，就送十分之一價值的中成藥」，並指蟲草已經磨成粉末，要求受害人完成交易。

海關經深入調查後今日執法，以涉嫌作出誤導性遺漏的不良營商手法，拘捕一名39歲本地男店員。被捕人其後被帶返海關總部，以待進一步調查。海關稱，這次案件雖然看似與以往「斤變両、両變錢」的手法有所不同，但其實藥房職員只是以「買幾多送幾多」作為幌子，分散消費者注意力。整個銷售過程中，店員一直都沒有透露中藥材真實價格，直到磨粉後才說明，是不良藥房慣用誤導手法。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任鄭浩然交代案情。

海關強調，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。內地勞動節五一黃金周假期將至，海關會繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商手法的行為。除執法外，海關亦會加強相關宣傳教育，在不同旅遊熱點派發單張，向旅客講解消費者權益，及提供精明消費小錦囊等等。

海關提醒商戶要遵守《商品說明條例》規定，消費者也應該光顧信譽良好商戶，並留意商品計價單位，要求更詳細資料，包括了解所選購商品總價後，才決定交易。海關同時提醒消費者，要留意商戶優惠是否合理，確定總價前切勿同意商戶將中藥材切 片或磨粉，以免在未掌握真實價格的情況下被迫完成交易。如果市民或旅客發現有懷疑違反《商品說明條例》的事宜，可透過海關24小時熱線182 80 80、舉報罪案專用電郵帳戶[email protected]，或網上表格舉報。

