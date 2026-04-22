假冒官員專向海外留學內地生埋手 脅迫來港買金粒作保證金呃700萬 警拘3本地男

詐騙集團覷準往英國、澳洲升學的內地留學生人脈未穩，處於陌生環境的狀態下，假冒官員致電留學生，聲稱他們干犯刑事罪，以配合調查為由，脅迫受害人返港購買金粒作案件的保證金，並安排同黨假冒官員特務，在香港與受害人會面，取走所有金粒後套現或利用虛擬貨幣轉走贓款。旺角警區今年先後接獲7名受害人電子報案後展開深入調查，過去一周採取執法行動，以「以欺騙手段取得財產」及「處理贓物」罪拘捕3名本地男子，起回其中500萬元贓款，其中最大金額的一宗騙款高達160萬元黃金。

據悉，7名受害人中，6人在澳洲留學，1人在英國，全是內地人。他們被騙後返回當地過了一段長時間才知被騙，然後以電郵報案。由於騙徒強迫受害人絕對保密，不准通知家人、朋友，亦不准報警，受害人只好向家長藉口要交學費取款。

旺角警區刑事部總督察陳孟豪講述案情時表示，該警區本年至今共接獲7宗騙案報告，受害人均是外地的留學生，涉及騙款700萬元。今次的行動偵破其中4宗案件，涉及騙款500萬元，所有贓物全數起回。行動中拘捕3人，另外通緝2人。

陳續稱，海外留學生接獲騙徒假冒官員的電話，聲稱受害人干犯洗黑錢等刑事罪行，要求受害人配合調查，要求他們飛返香港，在珠寶店購買高價金粒作案件的保證金，然後將金粒交予詐騙集團其他成員，騙徒取得金粒後套現或購買虛擬貨幣。

重案組高級督察袁栢瑩講述騙案過程時表示，騙徒的手法要求受害人以小數目、高頻率的形式購買金粒，為減低被懷疑風險，為拖延被揭發是騙徒的身份，騙徒與受害人交收黃金後，會繼續和受害人保持聯絡，博取信任，從而令自己有更多時間處理贓物，將贓物變賣成現金或加密貨幣。

警方調查期間，利用銳眼計劃、坊間閉路電視及分析大量數據，成功鎖定數名疑犯。今次行動中，警方拘捕三名中國籍男子，年齡介乎25至37歲，涉嫌四宗串謀詐騙及處理犯罪得益，其角色主要負責在本地接收騙案所得金粒、安排熔煉和套現。警方亦於相關金工場內成功起回價值約港幣500萬元的涉案黃金，包括已被熔煉的金條，以及未經處理的原袋金粒。現階段案件仍續查，主要假扮官員的在逃人士，相信有進一步的拘捕行動。就買賣貴金屬的條例，警方會適時與其他相關部門聯絡。

旺角警區刑事部總督察陳孟豪(圖中)、重案組高級督察袁栢瑩(圖右)及情報組高級督察梅碧心講述案情。

情報組高級督察梅碧心指，今次行動之所以能夠及早識別受害人、爭取寶貴調查時間，有賴區內珠寶連鎖店、金舖前線職員的高度警覺，以及及時通報。 正因為金舖及時舉報，警方才能在騙徒拖延時間、企圖令證據消失之前，迅速介入追查，成功保護潛在受害人，打斷整個犯罪鏈。

針對這類對留學生的騙案，警方已向業界發出防騙指引，提醒前線職員遇到以下情況要特別留意：若客戶是年輕內地旅客（約20-25歲） ，買金時神情慌張、東張西望，不斷查看手機或視像通話 ，短時間內多次、分拆購買金粒，每次金額不超過12萬元 ， 聲稱要保密、配合調查，購買後要交給其他人，遇到上述情況，店員可以主動向客戶查詢購買用途，如果懷疑客戶被騙，請立即致電警方反詐騙協調中心熱線18222或999求助。

此外，警方亦透過中國內地與本地留學生群組，即簡稱港漂學生，傳遞防騙訊息，希望他們可分享予海外留學的朋輩，提高他們的防騙意識。同時，警方亦透過內地與香港協作機制，與中國內地及其他境外執法部門保持聯絡，交換情報。而所有金舖、金工場等貴金屬交易商，亦須提防勿接收來歷不明的黃金或其他貴金屬，對可疑交易應及時提交可疑交易報告，通知警方與聯合財富情報組聯絡，公眾亦需提防一些無須學歷、高回報的搵快錢廣告，以免被騙徒利用，誤墮法網。

今次案件涉及多宗嚴重罪行，包括「以欺騙手段取得財產」違反盜竊罪條例，以及「處理贓物」罪，一經定罪，可被判監14年，今次行動充分體現警方偵查、情報網絡、社區伙伴和跨部門合作的重要性，成功打擊一個專門針對海外留學生的跨境電話詐騙集團。

行動中，警方拘捕三名男子，發出兩張通緝令，起回全數近500萬元涉案黃金，警方會繼續全力追緝在逃人士，不排除會有進一步拘捕行動。 警方亦會繼續加強與海關、金業、珠寶商、酒店和社區伙伴的合作，擴大情報網絡，堵塞洗錢漏洞，加強針對留學生群體的防騙宣傳。最後，警方呼籲所有海外留學生及家長必須提高警覺，任何執法人員絕不會以電話要求你購買黃金、匯款或繳交任何保證金。遇到可疑來電，應立即掛斷，聯絡家人求證，或直接致電警方查證。