東九龍交警打擊白牌車行動 放蛇拘2司機扣查涉案車輛

東九龍總區交通部執行及管制組人員今日（22日）上午在區內進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行動。行動中，人員喬裝乘客，分別在將軍澳及牛頭角，成功截獲兩輛懷疑涉及非法載客取酬的私家車。兩名分別48歲及51歲的本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。他們現正被扣留調查。兩部涉案私家車已被扣留調查及作進一步檢驗。

被截獲的白牌車。



根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款一萬元及監禁六個月，再干犯則可處罰二萬五千元及監禁十二個月。



警方呼籲市民，出行時應選擇合法公共交通工具。如搭乘相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有保障。