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車cam直擊│新田青年疑衝燈遭貨車撞飛倒地「捵嚟捵去」網民：快得兩分鐘 條命差啲無

突發
更新時間：12:36 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:36 2026-04-22 HKT

網上流傳一段車CAM片段，一名青年在青山公路新田段，近文天祥公園對開行人過路處過馬路期間，疑衝紅燈，遭一輛駛至的貨車撞飛倒地，觸目驚心，他仍有知覺在地面掙扎「典嚟典去」，最後被貨車司機拖上行人路邊待援。

片段顯示當時交通燈為行車綠燈，但因應往元朗方向塞車，一輛紅色私家車剛停在行人過路處前。此時一名黑衫青年在前面的小巴落車後往後行，快手快腳欲橫過馬路，在紅色私家車前「捐車罅」過了一半行人過路處。

此時一輛往相反方向古洞的貨車剛好駛至，青年未有停下直衝，被貨車撞飛，彈撞至紅色私家車後胎，青年「打白鴿轉」倒地，其中一隻鞋亦飛甩、在路面「捵嚟捵去」，狀甚痛苦。

紅色私家車若無其事離開，貨車司機則下車查看，卻未有第一時間觀察青年傷勢，反拿起手機拍攝現場情況，受傷青年則仍有知覺，手腳並用慢慢坐起，他欲站起身卻似乏力，貨車司機見狀舉起青年兩手，將他拖回行人路，然後幫青年執返隻鞋，再用手機拍下傷者及現場情況，影片到此結束。

貨車司機拖行青年返行人路上。網片截圖
貨車司機拖行青年返行人路上。網片截圖
司機幫青年拾回飛甩的一隻鞋。
司機幫青年拾回飛甩的一隻鞋。

片段引起網民熱議，斥肇事青年、紅色私家車及貨車均有錯。首先青年不應衝紅燈，會「害死個司機」、又指「快得兩分鐘！條命差啲無」；紅色私家車也不應離開現場；貨車司機亦應首先報警求助、不應移動傷者，網民直言：「個司機好心做壞事，分分鐘有斷骨，你咁樣移開佢，啲骨插落去內臟內出血，唔死都變死」。

 

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