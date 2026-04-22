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珍惜生命｜厚德邨男子掛「迫害血書」企跳 談判專家救一命 疑涉公屋被收及欠薪雙重打擊

突發
更新時間：12:46 2026-04-22 HKT
發佈時間：12:46 2026-04-22 HKT

將軍澳厚德邨今日（22日）上演驚心對峙。一名61歲地盤男工疑不滿被要求搬遷，加上遭分包商拖欠約7萬港元薪金，在雙重壓力下情緒激動，攀出德安樓高層單位簷篷危坐，並掛出寫有「迫害」字眼的紅字白布抗議。事件僵持約兩小時，最終在談判專家及議員珊勸說下，事主返回安全位置，送院檢查。

事發於今日（22日）早上11時28分，將軍澳厚德邨德安樓一名男子攀出高層單位的窗外，身處冷氣機頂的石屎簷篷上，險象環生。其間事主情緒激動，並掛出一幅寫有「迫害」等紅色字句的白布，狀似「血書」有所控訴。

現場所見，男子掛出的白布寫有「黑箱作業 可恥 迫害老人」等紅字。消息稱，61歲姓曾男事主與家人住上址單位逾30年。曾家上月接獲房屋署通知，指其家庭總資產超出公屋入息及資產限額，須於本月30日前遷出。此外，任職地盤水泥工的男事主，報稱被分包商拖欠約7萬港元薪金，雙重壓力下情緒崩潰。企出單位外簷篷上。兒子發現報案求助。

談判專家勸說 方國珊到場協助

警方、消防及救護員接報後迅速到場，由於事主情緒激動，警方其後召警察談判組到場支援。談判專家與事主持續對話，事主期間提出要求會見立法會議員。至下午1時50分，立法會議員方國珊在警方協調下到場與事主溝通。經多方勸說，事主最終同意返回安全位置，在消防員協助下返回屋內。事主獲救後由救護車送往將軍澳醫院檢查，案件列作「企圖自殺」處理。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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