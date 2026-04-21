警辦反恐特勤隊試煉日 精英運動員親身體驗多項挑戰 回顧精彩時刻

警察招募組與反恐特勤隊（CTRU）首次聯手打造的「運動員招募·反恐試煉日」，上周五（17日）於警察機動部隊總部圓滿落幕。

警方將當日的精彩回顧上載至社交平台，片中見到本港多名知名運動員亦有出席，包括鐵人三項傳奇李致和、劍擊名將張小倫、網球女神張玲及在4月登上「世一」的香港跆拳道女將江麗莉。一眾運動員親身體驗多項反恐戰術及體能挑戰，包括無人機搜索、人質救援行動、暴雨障礙賽及實彈射擊體驗。活動中，警務處處長周一鳴及香港體育學院院長蔡玉坤亦親自監場。

試煉現場硝煙味十足，多名透過警察招募組「運動員招募計劃」加入警隊的現職警務人員，以及有意投考警隊的現役年青運動員亦參與其中。在極度高壓的反恐情景模擬中，運動員必須在分秒必爭的「戰場」上，展現出遠超常人的應變力與「齊上齊落」的團隊默契。這種「使命必達」與「永不言敗」的靈魂交織，讓現場火花四濺，展現了本地精英運動員轉型成為警務精英的無限可能。