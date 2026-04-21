旺角藥店賣珍珠草「斤變錢」收貴160倍 25歲男職員被捕

海關今日（21日）「放蛇」拘捕旺角一間藥店的25歲男職員，他涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售中藥材，以「斤變錢」計算手法銷售珍珠草，欲向顧客收取逾2.2萬元，與預期相差160倍，違反《商品說明條例》。

海關指部份不良藥店以旅客為目標，在銷售途中以「斤變兩」、「兩變錢」的手法誤導他們以高價購買藥物及海味。人員今午喬裝成旅客在旺角一間藥店進行試購行動，表示希望購買天然的護肝中藥，店員積極推銷珍珠草，聲稱售價280元。當人員進一步查詢計價單位及總價錢時，店員多次回避，並誤導計價單位為斤。人員稱要購買半斤，店員隨即將珍珠草磨粉。

當有關貨品磨粉後，他才表示中藥材是以錢計價，總價22400元，與預期以斤計價的價格相差160。海關人員隨即拘捕一名25歲的男店員，案件仍在調查中，被捕男子現正接受調查。

海關指内地勞動節黃金周將至，海關將繼續加強巡查及執法，嚴厲打擊不良營商，又稱十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

