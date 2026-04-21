宏福苑執拾｜居民帶掃帚上樓執拾 重回寓所感觸良多： 唔捨得唯有望多兩眼

大埔宏福苑宏新閣居民上樓執拾物品第二日，居於17樓的黃先生今日（21日）與家人上樓執拾。他指事前已知單位付之一炬，心知未能帶走任何物品，但仍希望抱住一絲希望，「上一代留咗啲銀仔畀我哋一直keep住，想睇下搵唔搵得返，盡量拎返少少嘢做紀念」。

相關新聞：宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬

黃先生帶同掃帚、凳仔及膠兜上去執拾，最後只在睡房中尋獲上一代長輩留下來的銅幣銀仔。他指之前已知單位全被燒毀，已有心理準備，「睇下撞下彩會唔會有啲野無燒到，但就搵到少少囉，本身都有心理準備，都知唔會拎返好多嘢，攞到就好彩，攞唔到係正常」。

黃先生在單位內尋回少量銅幣。曾志恒攝

黃先生帶同掃帚、凳仔及膠兜上去執拾。曾志恒攝

對於再次返回居住多年的寓所，黃先生感觸良多。曾志恒攝

相關新聞 : 宏福苑執拾︱家中攝影鏡頭全毀損失70萬元 攝影發燒友：望一望，鞠個躬

對於再次返回居住多年的寓所，黃先生感觸良多，「都係有啲唔捨得啦，唯有望多兩眼，呢個屋苑嘅環境都好好，其他地方都未必有，太方便喇」被問到會否再上樓執拾，他指應該不會，又指今日已比原想中「留耐咗」，「對我哋攞唔到嘢，3個鐘係夠嘅，但屋企無燒嘅，3個鐘係唔夠，落到嚟都大包細包好多嘢，真係好多野攞嘅」。

