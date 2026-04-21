網現冒牌警察禮品 警務處發澄清聲明 促侵權者立即停止行為

警方近年推出大量精品，包括筆記簿、鎖匙扣及行李牌等，其中極具特色的警察玩具熊深受市民和遊客喜愛，但近日警方發現有人或公司於互聯網及社交媒體平台，售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品，提醒消費者在購買警察禮品時，應先核實有關商戶或平台是否為警務處授權的承辦商，以免蒙受金錢損失。

香港警務處今日（21日）表示，近日發現有人士或公司於互聯網及社交媒體平台，包括公司網頁、小紅書及微信小程式等，售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品。為保障消費者權益，香港警務處現特此作出以下澄清聲明：

香港警務處今日警察禮品廊作出澄清聲明。

由2024年9月1日起，香港警務處已正式授權 LE Design Group Limited 為警察禮品廊唯一授權承辦商，負責包括但不限於使用警徽設計（包括模板製作）、生產及經銷所有警察禮品。

現時，警察禮品廊只有以下實體銷售地點及一個網上購買渠道：

除上述銷售地點及官方網上平台外，其他均未獲香港警務處授權（包括香港或中國內地）。

警方指有人或公司售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品。香港警察fb圖片

警方指有人或公司售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品。香港警察fb圖片

香港警務處指在未經香港警務處（版權持有人）事先同意下，任何人士不得作出任何受版權限制之行為，包括但不限於複製、發布、分發或以其他方式使用有關版權作品，會保留一切追究刑事及民事法律責任之權利，呼籲有關人士或公司立即停止一切涉嫌侵權的行為，並提醒消費者在購買警察禮品時，應先核實有關商戶或平台是否為本處授權的承辦商，以免蒙受金錢損失。