網現冒牌警察禮品 警務處發澄清聲明 促侵權者立即停止行為
更新時間：17:16 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:16 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:16 2026-04-21 HKT
警方近年推出大量精品，包括筆記簿、鎖匙扣及行李牌等，其中極具特色的警察玩具熊深受市民和遊客喜愛，但近日警方發現有人或公司於互聯網及社交媒體平台，售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品，提醒消費者在購買警察禮品時，應先核實有關商戶或平台是否為警務處授權的承辦商，以免蒙受金錢損失。
香港警務處今日（21日）表示，近日發現有人士或公司於互聯網及社交媒體平台，包括公司網頁、小紅書及微信小程式等，售賣或宣傳懷疑虛假或冒牌警察禮品。為保障消費者權益，香港警務處現特此作出以下澄清聲明：
由2024年9月1日起，香港警務處已正式授權 LE Design Group Limited 為警察禮品廊唯一授權承辦商，負責包括但不限於使用警徽設計（包括模板製作）、生產及經銷所有警察禮品。
現時，警察禮品廊只有以下實體銷售地點及一個網上購買渠道：
- 灣仔警察總部禮品廊（地址：香港灣仔軍器廠街1號）
- 警察體育遊樂會（地址：九龍西洋菜街北430號）
- 舊油麻地警署（地址：九龍油麻地廣東道627號）
- 警務處轄下的個別地點
- LeHKPS官方網站（網址：https://le-design-production.com/）
除上述銷售地點及官方網上平台外，其他均未獲香港警務處授權（包括香港或中國內地）。
香港警務處指在未經香港警務處（版權持有人）事先同意下，任何人士不得作出任何受版權限制之行為，包括但不限於複製、發布、分發或以其他方式使用有關版權作品，會保留一切追究刑事及民事法律責任之權利，呼籲有關人士或公司立即停止一切涉嫌侵權的行為，並提醒消費者在購買警察禮品時，應先核實有關商戶或平台是否為本處授權的承辦商，以免蒙受金錢損失。
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