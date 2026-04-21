海關破2宗受管制針劑及藥物走私案 檢值4000萬貨包括減肥針 拘3男女

海關在過去10日展開特別執法行動，分別利用內河船走私及一間本地店舖售賣受管制針劑及藥物案件，行動中檢獲大批藥劑製品、減肥針劑及美容針劑，市值約4000萬港元。藥劑物品中部分標示含有第一部毒藥成分，或須有醫生處方才可購買。海關相信不法分子若走私成功，可賺取數倍利潤。行動中海關拘捕3人，包括店舖董事及售貨員。

有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任梁志恆講述行動詳情時表示，自今年一月下旬開始，香港海關加強打擊針對受管制藥物及針劑的執法力度，一直利用風險評估及情報分析，有效及持續打擊相關的走私活動，因此在三月下旬至四月上旬期間，展開特別執法行動。行動中分別於3月30日偵破一宗大型海路走私案件，以及4月8日人員突擊搜查一間店舖，一共檢獲20600支減肥針劑、11000支美容針劑、超過413萬件的藥劑製品，市值約4000萬港元。

在3月30日偵破海路走私案件中，海關在一艘前往澳門的內河船上，一批報稱衣服、鞋及雜物的貨物中，檢獲約15000支美容減肥針劑、11000支美容針劑及逾413萬件懷疑藥劑製品，當中包括抗抑鬱藥及醫治柏金遜症的藥物，另外有約7公斤雪茄，檢獲物品約3500萬元。

而在4月8日，海關根據風險評估及情報分析，針對一些高風險來源地，突擊搜查上水一間店舖，檢獲約5600支美容減肥針劑，以及約3萬粒糖尿病藥，共市值約500萬元，該批藥劑及針劑被發現時均無冷藏。行動中，人員成功拘捕三名涉案人士，包括一名33歲女子為涉案公司的董事，以及一名28歲及一名32歲男子，分別報稱為售貨員。調查後暫無證據顯示有關針劑已流出市面。

香港海關現正遵從違反進出口條例及藥劑業及毒藥條例方向作跟進調查工作。被捕三名涉案人士現獲准保釋候查。人員會繼續就這兩宗案件，追查貨物來源，及最終目的地，不排除稍後有更多人士被捕。

海關提醒市民輸入或輸出懷疑藥劑製品，必須向衞生署申請相關的許可證，市民切勿隨意購買藥劑製品輸入或輸出香港，而部分美容產品屬處方藥物，這類藥物必須經本地註冊醫生處方及供應，又或在醫生處方下，在藥房購買。

今次檢獲物品中，大部分懷疑為藥劑製品、減肥針劑及美容針劑，部分亦標示含有第一部毒藥成分。海關呼籲市民，切勿隨意購買、服用或注射一些來歷不明的針劑或藥物。人員相信今次執法行動，已對不法分子構成沉重打擊。香港海關會繼續透過風險評估及情報分析，繼續展開全方位打擊及執法行動。