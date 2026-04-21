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銅鑼灣髮型師整蠱同事 噴霧點火即變火燄噴射器 消防交警方跟進

突發
更新時間：15:50 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:50 2026-04-21 HKT

自大埔宏福苑大火發生後，港人對防火意識日漸提高，日前銅鑼灣一間髮型屋在社交平台發佈一段影片，片中見到有人手持髮型噴霧之後點火，瞬間形成「火燄噴射器」，一個練習用公仔人頭隨即起火，急需用滅火器將火撲熄。片段雖已火速下架，但事件引來多名網民嘩然，認為當時場內仍有顧客，行為極為無知，當局應該要嚴懲，「唔好彩就燒到人」。

位於銅鑼灣邊寧頓街一間日系髮型屋於社交平台早前上載一條長約30秒的影片，主題為「返工返到燒咗間舖」。片段開始時，一名髮型師在上班途中計劃整蠱同事，趁對方噴髮型噴霧時點火，詎料火機搭配噴霧變成簡易「火焰噴射器」，火焰意外引燃旁邊一個練習用的公仔人頭，嚇得在場的人要用滅火器撲火。

片主直言不知道事件的嚴重性，又指行為「爭啲燒咗間舖」，「完全冇諗過咁大鑊…同嗰日嘅客人同埋同事致歉，以後唔敢亂玩」。有網民認為片主的行為魯莽，罔顧在場所有的安全，實屬過份，而片主雖火速將片段下架，但不少人認為事件性質極其惡劣，並非單純惡作劇，已向消防處及警方舉報，「為了社交媒體流量而人為製造火警的風氣，對社會構成極壞榜樣，絕不可姑息」、「spray同假髮都係易燃咁都可以攞黎玩」、「玩火真係無腦同完全無危機意識」、「係人都知噴髮膠加火，猶如火槍一樣」、「呢啲行為真係好危險」。

火警偵測器被遮蓋 滅火筒無有效年檢證明 

消防處今日（21日）表示，處方於4月16日接獲有關銅鑼灣邊寧頓街13號商業大廈內一間髮廊懷疑「過量儲存危險品」及「消防裝置及設備失效」的投訴，並於翌日（4月17日）派員到上址進行巡查。經調查後，並未發現該店舖有過量儲存危險品的情況，同時消防人員亦對大廈的火警警報系統及消防栓／喉轆系統進行功能性測試，結果確認相關裝置均操作正常。
 
然而，消防處指巡查中發現該店舖內有火警偵測器被物件遮蓋，及滅火筒未備有效消防年檢證明。故此，消防處已向相關店舖負責人發出「消除火警危險通知書」，並就缺乏年檢事宜提出檢控，而有關懷疑縱火行為，已轉交警方跟進。

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