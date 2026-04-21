宏福苑執拾︱手作西裝數十載 家藏十多套「心血」 老裁縫不捨：想攞返兩套自己著

大埔宏福苑宏新閣居民上樓執拾物品踏入第二日，受災居民各有原因，都希望回家緬懷一番。從事西裝裁縫數十年的麥先生，家中存放了由他親手縫製的十多套西裝，極具紀念價值。今日他偕太太一家四口，由女兒和女婿代勞，希望替他取回部分西裝，笑言：「想攞返兩套（西裝）返嚟自己著！」

從事西裝裁縫數十年的麥先生，希望取回部分由他親手縫製的西裝。楊偉亨攝

今日下午約2時30分，宏新閣15樓居民麥先生，由太太、女兒和女婿陪同下，準備返回單位取回個人物品，其間由女兒及女婿代為上樓。麥先生表示，自己退休前在尖沙咀從事西裝裁縫數十年，專做遊客生意，故此家中存放了自己親手縫製的十多套西裝。他對這些西裝十分不捨，亦對自己的手藝信心滿滿，盼取回兩套西裝給自己穿著；同時亦希望取回約3萬元現金。