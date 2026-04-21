鰂魚涌院舍女院友食粥疑鯁喉一度昏迷 送院搶救回復清醒
更新時間：14:58 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:58 2026-04-21 HKT
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鰂魚涌英皇道860－878號一院舍，今（21日）早上11時38分，警方接獲上址職員報案，指姓李（53歲）女院友食粥期間懷疑鯁喉並暈倒。人員接報到場，李婦昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理，其後回復清醒。
翻查資料，截至4月13日，本港曾在9日內發生至少5宗懷疑進食鯁喉不治事件。其中，4月5日一名88歲老翁在筲箕灣家中進食燒賣疑鯁喉暈倒，送院後延至翌日不治；4月6日一名77歲老婦在沙田新城市廣場一間台式火鍋店打邊爐時亦疑鯁喉昏迷，送院後證實不治。
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