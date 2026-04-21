4分鐘2宗奪命車禍│落馬洲旅遊巴撞斃女途人 六旬司機涉危駕被捕
更新時間：15:58 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-21 HKT
落馬洲古洞路發生今日（21日）4分鐘內第二宗奪命交通意外。今（21日）早上8時57分，一輛接送完學生的旅遊巴沿古洞路往新由方向行駛，駛至文天祥公園對開，一名41歲女子突由左車頭橫過馬路，旅巴收掣不及撞倒女途人，倒地淌血重創昏迷不醒，被往北區醫院搶救後不治。
據了解，旅遊巴當時只有女保母，沒有學童。警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕67歲旅遊巴司機，他現正被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。
現場所見，路旁遺下一條血路，而涉案旅遊巴車頭損毀，事後已被拖往大欖涌車輛檢驗中心扣留檢驗。
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