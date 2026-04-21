油塘港鐵站對開女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
更新時間：09:31 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:31 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:31 2026-04-21 HKT
今(21日)早上8時53分，港鐵油塘站對開，一部5.5噸貨車撞倒一名30歲過路女子，女事主一撮長髮被扯甩，掛在左邊倒後鏡，女子重創倒地，陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院，惜經搶救後返魂乏術，警方正調查意外原因。
現場消息稱，5.5噸密斗貨車沿茶果嶺道由觀塘往油塘方向行駛， 駛至油塘港鐵站對開 ，左邊突有一名女子 從左至右橫過馬路，貨車司機收掣不及撞倒女子，女子被撞後飛彈10多米倒地，貨車亦衝前約15米，貨車左車頭擋風玻璃爆裂，女傷者一撮長髮被扯甩掛在左車頭倒後鏡，其眼鏡亦遺在路面 。
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