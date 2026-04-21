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珍惜生命｜天水圍29歲男停車場墮下 送院不治

突發
更新時間：05:41 2026-04-21 HKT
發佈時間：05:41 2026-04-21 HKT

今日（21日） 凌晨1時許，警方接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在天華路30號T Town對開，懷疑從高處墮下。

人員接報到場，姓潘（29歲）男子昏迷被送往天水圍醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信男子從上址一停車場墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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