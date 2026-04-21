警破元朗毒品分銷及儲存倉庫拘30歲女 檢140萬元「依托咪酯」煙彈等

九龍城警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，昨日（20日）展開代號「沙鷗行動」（AMBERFLOCK）的反毒品行動，搗破元朗區一個懷疑毒品分銷及儲存倉庫。

行動中，人員於福喜街附近一單位外發現一名女子形跡可疑，遂上前截查，並在她身上檢獲約四百零五粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈，並在該單位內檢獲約3,132粒懷疑含有依托咪酯的煙彈、6支懷疑依托咪酯原液、約250克懷疑依托咪酯粉末及一批懷疑製毒工具，包括各種包裝工具、懷疑製毒爐具及電子磅等。行動中檢獲的毒品總市值約140萬元。

人員遂拘捕該名30歲非華裔女子，涉嫌製造危險藥物及販運危險藥物，她現正被扣留調查。

警方檢140萬元「依托咪酯」煙彈等。警方圖片

警方重申，製造危險藥物屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法