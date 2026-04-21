地勤人員躺飛機引擎前 網民質疑小休妄顧安全 機管局澄清稱正進行維修

社交平台Threads周一（20日）流傳兩段片段，可見有機場地勤維修人員在飛機引擎前，其中一人躺在引擎扇葉前方位置，引起網民質疑該名員工正在休息，並關注安全問題。

片中所見，現場相信為香港國際機場，一架國泰航空A330-300客機停泊期間，數名地勤維修人員在機翼及引擎位置工作，其中一人位於引擎進氣口前，另外兩人站在引擎外側，地面亦擺放一個紙皮箱。發帖者稱：「好爽爽咁，辛勞嘅工作要小休下。」

機場管理局回覆傳媒查詢時表示，經向相關飛機維修公司了解，確認當時人員正進行飛機引擎維修工作。

事件引起網民熱議，有人質疑地勤人員無視安全，留言稱「嘩！唔重視安全一定炒」、「係唔係可以炒得？」、「炒得啦！咁多地方又咁大偏偏係要瞓嗰度？」；不過亦有疑似熟悉航空維修的網民指出，飛機引擎啟動需經多重程序及許可，過程約需10分鐘且會發出明顯聲響，地勤人員會知悉情況，亦有人留意到飛機仍掛有「紅Tag」，認為當時飛機未啟動，屬維修狀態。